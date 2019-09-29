İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.

Lig'de oynadığı ilk 4 maçı da mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'dan boşalan teknik adamlık görevine Alaattin Gülerce getirildi.


Ligdeki kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu kararıyla Hayati Palancı ile yollar ayrılmıştı.


Palancı ile yolların ayrılmasının ardından teknik heyet arayışlarına başlayan Orhan Barman yönetimi, Yusuf Şimşek'in ekinde de çalışan Malatyalı teknik adam Alaattin Gülerce ile anlaşmaya vardı.


Gülerce daha önce Kemerspor'da teknik direktör olarak, Karagümrük, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Turgutluspor ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.


Gülerce'nin önümüzdeki hafta göreve başlayacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.