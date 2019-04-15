Malatya Yeşilyurt Belediyespor bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da haftalar sonra gelen liderliğin sevinci yaşanıyor.

Lider Şarkışla Belediyespor'un Şanlıurfa deplasmanında sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup olduğu 25. haftayı 6-0'lık Kahta Diriliş galibiyetiyle noktalayan Malatya ekibi 62 puan ve averaj üstünlüğüyle zirveye yerleşti.

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar son hafta oynanacak Ulalar maçını kazanmak üzerine yapılmaya başlandı.

Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada, rehavete kapılmadan son hafta maçına da aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini söyledi.

Haftalara sonra lider oldukları için tarif edilmez bir duygu içerisinde olduklarını belirten Palancı, “Şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını alma adına önemli bir adım attık. Tabi sadece lider olduk. Lig yarışı son hafta da devam edecek. Bilindiği gibi rakibimiz son hafta maç yapmadan hükmen 3-0 galip sayılacak. Bu anlamda bizim de deplasmanda Ulalar takımını mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Evet liderliğin sevincini yaşayalım ama bunu abartarak, rehavet ortamı oluşturarak yapmayalım. Bizim için kader haftası bu hafta olacak. İnşallah Malatyalıların da desteğiyle bu hafta şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz” diye konuştu.