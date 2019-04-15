İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da haftalar sonra gelen liderliğin sevinci yaşanıyor.


Lider Şarkışla Belediyespor'un Şanlıurfa deplasmanında sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup olduğu 25. haftayı 6-0'lık Kahta Diriliş galibiyetiyle noktalayan Malatya ekibi 62 puan ve averaj üstünlüğüyle zirveye yerleşti.


Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar son hafta oynanacak Ulalar maçını kazanmak üzerine yapılmaya başlandı.


Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada, rehavete kapılmadan son hafta maçına da aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini söyledi.


Haftalara sonra lider oldukları için tarif edilmez bir duygu içerisinde olduklarını belirten Palancı, “Şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını alma adına önemli bir adım attık. Tabi sadece lider olduk. Lig yarışı son hafta da devam edecek. Bilindiği gibi rakibimiz son hafta maç yapmadan hükmen 3-0 galip sayılacak. Bu anlamda bizim de deplasmanda Ulalar takımını mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Evet liderliğin sevincini yaşayalım ama bunu abartarak, rehavet ortamı oluşturarak yapmayalım. Bizim için kader haftası bu hafta olacak. İnşallah Malatyalıların da desteğiyle bu hafta şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.