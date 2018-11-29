Malatya Yeşilyurt Belediyespor Elbistan Belediyespor ile karşılaşacak

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve geçen hafta lider Şarkış'laya deplasmanda yenilerek bu yarışta yara alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında oynayacağı Elbistan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hayati Palancı yönetiminde Yeşiltepe 1 nolu sahada hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi, Elbistan Belediyespor maçında galip gelerek, Şarkışla'nın puan kaybetmesi durumunda zirveye yaklaşabilmeyi hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt'ta takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Hayati Palancı, “BAL'da zorlu haftalara girmiş bulunmaktayız. Aslında bakıldığında bizim açımızdan ligdeki gidişatımız üç aşağı beş yukarı hedeflerimizle örtüşecek şekilde. Ancak hesapta olmayan şey Şarkışla'nın 10'da onluk performansıdır. Şuan Türkiye liglerinin üzerinde seyreden bir kazanma istatistikleri söz konusu. Ancak ben yine de ligdeki yarışın ikinci yarıda başlayacağını tahmin ediyorum. 3 puanlı sistemde 2 haftalık kayıpla, bir anda farklı bir tabloyla karşılaşabiliyorsunuz. Şuan bizim için en önemli şey, kendi maçlarımıza motive olarak kazanmak” diye konuştu.