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Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında berabere kaldı

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Lig'in yeni takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum Palandöken kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Lig takımı Karaköprü Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.


Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Malatya'daki ilk etap kampının ardından 2. Etap için Erzurum Palandöken'de kampa giren turuncu yeşilliler yeni kadrosuyla ilk kez görücüye çıktı. Hayati Palancı'nın öğrencileri Palandöken'de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı ilk hazırlık maçında Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakaya Emrah, Erhan, Sefa, Deniz, İbrahim, Ramazan, Kartal, Ferhat, Selim, Hüseyin ve Erdinç onbiriyle çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un maç genelinde pozitif bir görüntü ortaya koyduğu belirtildi. Turuncu Yeşillilerin gollerini Erhan Gözetlik, Furkan Yiğit ve Miraç Ölmez kaydetti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci hazırlık maçında yarın 2.Lig temsilcisi Bayburt Özel İdarespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 17.00'da başlayacak.


Bu arada turuncu yeşilli ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda Emirhan, Muhittin, Hüseyin Tükenmez, Kerim, Mehmet Can ve Mücahit'in kamptan gönderildikleri belirtildi.

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