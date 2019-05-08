Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de grubunu birinci bitirerek play-offa kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 2. Tur'da karşılaşacağı Ağrı 1970 müsabakasının hazırlıklarına Trabzon'da sürdürüyor.

12 Mayıs Pazar günü saat: 15.00'da Trabzon Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için bu kentte giden Malatya ekibi, maç gününe kadar hazırlıklarını Akyazı Stadı yanındaki antrenman sahasında sürdürecek.

Teknik sorumlu Hayati Palancı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da devre arasında çapraz bağları kopan Engin Yıldız dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenörlük kursunda olmasından dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan golcü Cemre Atmaca'nın da çalışmalara dahil olduğu belirtildi.

Hayati Palancı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Yeşilyurt, önünde bulunan tek 90 dakikayı kazanmaktan başka şey düşünmüyor.

“Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede”

Trabzon'da Malatyalı futbolseverlerin desteğini arkasına almayı planlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da açıklamalarda bulunan sportif direktör Burak Açil, “Trabzon'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. Bir sezon boyunca giriştiğimiz amansız mücadele sonucu bu maçı oynamaya hak kazanmıştık. Şimdi meyveleri toplama zamanı. Buradan bir zafer hikayesi yazarak dönmek istiyoruz. Bu anlamda tüm Malatya'nın desteğini ve dualarını yanımda görmek istiyoruz. Malatyalı futbolseverlerin Trabzon'a gelerek verecekleri destek bize ekstra motivasyon sağlayacaktır. Hemşerilerimizin Akyazı Stadı'nın büyük bölümünü dolduracaklarına inanıyoruz. İnşallah Malatya'mıza yıllardır eksikliği hissedilen bir 3. Lig takımı kazandıracağız” diye konuştu.