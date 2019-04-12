Malatya Yeşilyurt Belediyespor için kader haftası

Grup'ta büyük heyecana sahne olan şampiyonluk yarışı bu hafta sonu oynanacak maçlarla şekillenecek.

BAL 2.Grup'un kader haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kahta Diriliş takımıyla, lider Şarkışla Belediyespor ise deplasmanda Şanlıurfa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki şampiyonluk yarışı geçen hafta örneği görülmemiş bir tabloya sahne olmuş, lider Şarkışla Belediyespor sahasında Ankas İstikbal'e 1-0 yenilmiş, Malatya Yeşilyurt Belediyespor da deplasmanda mağlup olarak ayağına gelen bu fırsatı değerlendirememişti. İki takım arasındaki şampiyonluk yarışı bu hafta neticelenecek. Ligin 25. haftasında Şarkışla Belediyespor zorlu Şanlıurfa deplasmanda 1 puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a ise galibiyet yetmiyor. Malatya ekibi rakibi Kahta Diriliş'i yenip, Şarkışla'nın mağlup olmasını bekleyecek.

İki müsabaka da 14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak.