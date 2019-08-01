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Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci hazırlık maçını kazandı

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Lig'in yeni takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum Palandöken kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında 2. Lig takımı Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup etti.


Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Malatya'daki ilk etap kampının ardından 2. Etap için Erzurum Palandöken'de kampa giren turuncu yeşilliler yeni kadrosuyla ikinci kez görücüye çıktı. Hayati Palancı'nın öğrencileri Palandöken'de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı ikinci hazırlık maçında Bayburt Özel İdare takımıyla karşılaştı. Müsabakaya Emrah, Erhan, Sefa, Deniz, İbrahim, Mustafa, Kartal, Ferhat, Selim, İsmail ve Erdinç on biriyle çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un maç genelinde rakibinden daha hazır bir görüntü ortaya koyduğu belirtildi. Turuncu Yeşillilerin gollerini Erdinç (2) ve Mustafa kaydetti. Bayburt ile oynadıkları hazırlık maçında iyi bir görüntü ortaya koyduklarını kaydeden takımın sportif direktörü Burak Acil, yeni sezona kadar daha iyi duruma geleceklerini söyledi. Yeni transferlerin kısa süredeki uyumunun kendilerini memnun ettiğini belirten Acil, “Palandöken kampımız çerçevesinde ikinci maçımızı oynadık. İlk maçımızda Karaköprü Belediyespor ile berabere kalmıştık. İkinci maçımıza 2. Lig takımı Bayburt ile karşılaştık ve maçı 3-1 kazandık. Tabi hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü sayılmamalı. Ancak takımımızın ortaya koyduğu görüntü yeni sezon öncesi bizleri memnun ediyor. Şüphesiz eksiklerimiz var. Bunları tamamlayacağız. Yeni sezona kadar daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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