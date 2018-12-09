Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kahta'yı farklı mağlup etti

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Adıyaman ekibi Kahta Diriliş Spor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin 12.haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Adıyaman ekibi Kahta Diriliş Spor'a konuk oldu. Kahta İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Dursun Asutay, Furkan Ulu hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı 4-0 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 49 ve 80.dakikada Engin Yıldız, 54.dakikada Harun Aytemur ve 76.dakikada Kaiumzhan Sharipov kaydetti.

Öte yandan karşılaşmada sağ kol dirseği çıkan sağ bek oyuncusu Vedat Taşdemir hastaneye kaldırıldı. Taşdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Pütürge Belediyespor son saniyede galibiyeti kaçırdı

Malatya'nın Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig'deki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor, sahasında Dersim 62 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Pütürge Belediyespor, ligin 12.haftasında sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Dersim 62 Spor'u konuk etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Serkan Gürbüz, Ramazan Güzel, Mustafa Ateş hakem üçlüsü yönetti.

Pütürge Belediyespor, Hıdır'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Dersim 62 Spor, penaltıdan bulduğu golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Pütürge Belediyespor, Abdullah'ın golüyle bir kez daha öne geçti ve durumu 2-1'e getirdi. Dersim 62 Spor, son saniyelerde bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi ve gol sonrası hakem maçı bitirdi.

Pütürge Belediyespor'un teknik sorumlusu Mahmut Evren, hakemlerin kararlarını eleştirerek, “Maça iyi başladık. Baştan sona iyi oynadık. İki kez öne de geçtik ancak hakemleri geçemedik. Aleyhimize uydurma bir penaltı verildi. Geçen hafta 1920 Maraşspor deplasmanında bu haftada da sahamızda hakem hatalarıyla puan kayıpları yaşadık” dedi.