Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere patladı

Grup'ta Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışla Belediyespor'u 4-0 yendi.

BAL 2.Grup'ta zirveyi yakında ilgilendiren karşılaşmada, grupta ikinci sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında lider Şarkışla Belediyespor'u konuk etti.

Mücadeleye Malatya ve Sivas'tan taraftarlar büyük ilgi gösterirken, emniyet ekipleri Yeşiltepe 1 nolu sahada ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mücadelede yaklaşık 250 polis görev yaparken, taraftarlar tribünlere arandıktan sonra alındı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Kaiumzhan Sharipov'un 33 ve 45.dakikalarda attığı gollerle 2-0 Yeşilyurt Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da hız kesmeyen Yeşilyurt Belediyespor, 70.dakikada Selim Dağ'ın kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Turuncu yeşililer, 85.dakikada Cemre Atmaca'nın attığı golle maçı 4-0 kazandı.