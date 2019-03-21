Malatya Yeşilyurt Belediyespor namağlup lidere sürpriz peşinde

Malatya Yeşilyurt Belediyespor da hafta sonu oynanacak zorlu Şarkışla Belediyespor müsabakası hazırlıkları devam ediyor.

Takımın sportif direktörü Burak Acil yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Şarkışla Belediyespor'un namağlup geldiği Malatya'dan namağlup dönemeyeceğini söyledi.

“Son haftaya kadar şampiyonluk hayallerimizin peşinden gideceğiz”

Yarışta puan olarak geride olmalarına rağmen rakiplerinden daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Acil, “Şanlıurfa deplasmanında puan kaybetmemiz, bu hafta Şarkışla ile oynayacağımız maçın önemini değiştirmeyecek. Yarışta 6 puan gerideyiz ama biz takım olarak Şarkışla'dan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimiz Malatya'ya namağlup gelecek ama aynı şekilde namağlup dönemeyecek. Gurubun en iyisi bence bu maçta belli olacak. Şarkışla'yı mağlup edip, son haftaya kadar şampiyonluk hayallerimizin peşinden gideceğiz. Hafta sonu tüm Malatyalı destekçilerimizi tribüne bekliyoruz. Lider ile ikincinin maçı olacak, inşallah güzel futbol ve bizim adımıza iyi bir sonuçla tamamlanacak. Takım kaptanımızdan hocamıza kadar ilk günkü heyecan ve arzuyla hedefimizi sürdürdüğümüzü bilinmesini isteriz” diye konuştu.