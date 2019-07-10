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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ramazan Çavuş ile yeniden anlaştı

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lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor iç transferde orta saha oyuncusu Ramazan Çavuş ile yeniden anlaştı.


Turuncu yeşilli kulüp geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hayati Palancı'nın raporu doğrultusunda Muhittin Tümbül, Ahmet Topal, Ahmet Yazıcı ve Enes Filiz ile resmi sözleşme imzalamıştı.


Malatya ekibi, bugün de iç transferde Ramazan Çavuş ile yeniden anlaşarak, başarılı oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Sportif direktörü Burak Acil yaptığı açıklamada, kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Acil, Razaman Çavuş ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek,


Dış transferden sonra iç transferde de anlaşmalara başladık. Malatya'nın kendi altyapısında yetişen 3 futbolcunun ardından bugünde geçen sezon da kadromuzda bulunan Malatyaspor'un altyapısında yetişen Ramazan ile yeniden anlaşma sağladık. Geçen sezonki kadrodan anlaşmayı düşündüğümüz isimlerle masaya oturmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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