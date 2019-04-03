Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk için umutlu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Şarkışla Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda umutları artan Yeşilyurt Belediyespor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Elbistan Belediyespor maçına moralli hazırlanıyor. Kalan 3 haftada 9 puan alacaklarını ifade eden sportif direktör Burak Açil, şampiyonluk yarışında hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor'da Sportif Direktör Burak Açil, takımdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Şarkışla maçında sansasyonel bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Açil, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

“Şarkışla'nın 2 maçından birinde takılacağına inanıyoruz,”

Genç futbol adamı Şarkışla Belediyespor karşısında elde ettikleri galibiyetten sonra oyuncuların şampiyonluğa olan inancının bir kat arttığını belirterek, “Lider takımın yenilgisiz unvanını bozduk. Biz bu grubun en iyisi olduğumuzu zaten biliyorduk. Fakat bunu spor camiamıza göstermemiz gerekiyordu. Şarkışla maçında bunu ispatladık. Fakat bu galibiyeti çok büyütmeden aynı disiplinle son 3 maçımızı kazanıp sezonu lider tamamlamak istiyoruz. Elbistan maçıyla serimizi sürdüreceğiz. Biz son 3 maçta 9 puan alırsak Şarkışla'nın 2 maçından birinde takılacağına inanıyoruz, bu noktada umudumuzu koruyoruz. Spor camiamız şampiyonluk için bize bu sezon inanılmaz destek verdi. İnşallah onların duası bizim çabamız zoru kolaya çevirecektir” diye konuştu.