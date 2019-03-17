İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.

grup da Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ile deplasmanda berabere kaldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90 dakika sonunda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı.


Her iki takımında yapmış olduğu baskılı ataklar golle sonuçlanmayınca 90 dakika sonunda her iki tarafta sahadan bir puanla ayrıldı. 2.Grup lideri Şarkışla Belediyespor ise sahasında Kilis Belediyespor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.


Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise sahasında ağırladığı Araban Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.