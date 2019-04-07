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Malatya Yeşilyurt Belediyespor sunulan ikramı geri çevirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup'ta büyük bir heyecana sahne olan şampiyonluk yarışı bu hafta adeta iki takım arasında gitti geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Elbistan Belediyespor'a 2-1 mağlup olurken, lider Şarkışla Belediyespor da sahasında Ankas İstikbal'e 1-0 mağlup olarak önemli bir fırsat tepti.


Elbistan İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Uğurcan Gökler'in yönettiği Elbistan- Yeşilyurt Belediyespor maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı ve zirve şansını kaybetti. Yeşilyurt Belediyespor haftayı 59 puanla ikinci sırada tamamladı.


Sivas temsilcisi Şarkışla Belediyspor ise sahasında Ankas İstiklalspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi 62 puanda kalırken, Yeşilyurt Belediyespor'un deplasmanda mağlup olmasından dolayı liderliğini sürdürdü.

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