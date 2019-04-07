Malatya Yeşilyurt Belediyespor sunulan ikramı geri çevirdi

Grup'ta büyük bir heyecana sahne olan şampiyonluk yarışı bu hafta adeta iki takım arasında gitti geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Elbistan Belediyespor'a 2-1 mağlup olurken, lider Şarkışla Belediyespor da sahasında Ankas İstikbal'e 1-0 mağlup olarak önemli bir fırsat tepti.

Elbistan İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Uğurcan Gökler'in yönettiği Elbistan- Yeşilyurt Belediyespor maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı ve zirve şansını kaybetti. Yeşilyurt Belediyespor haftayı 59 puanla ikinci sırada tamamladı.

Sivas temsilcisi Şarkışla Belediyspor ise sahasında Ankas İstiklalspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi 62 puanda kalırken, Yeşilyurt Belediyespor'un deplasmanda mağlup olmasından dolayı liderliğini sürdürdü.