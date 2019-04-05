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Malatya Yeşilyurt Belediyespor U17 takımı için uğurlama töreni

Malatya Yeşilyurt Belediyespor U17 takımı Türkiye Şampiyonası 1.

Kademe Müsabakaları için Şanlıurfa'ya gitti.


Malatya U17 Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek şampiyon olan ve Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına katılma hakkı elde eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor için kulüpte uğurlama töreni düzenlendi. Şanlıurfa'ya yolculuk öncesinde kulüp başkanı Dursun Sucu ve A takım antrenörleri şampiyon olan U17 takımıyla kahvaltı yaptı. Teknik kadro ve futbolculara başarılar dileyen Kulüp Başkanı Dursun Sucu, “Sizler Malatya'da elde ettiğiniz başarıları taçlandırma adına Şanlıurfa'da da güzel işler yapacak kapasitede bir takımsınız. Bu anlamda size güvenimiz sonsuz. İnşallah Malatya'yı orada en iyi şekilde temsil edip, Malatya'ya başarılarla dönersiniz” dedi.


2018-2019 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla 6'şar takımlı 18 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 04-07 Nisan 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 5 grupta ise 05 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 24 tarafsız grup merkezinde oynanacak.

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