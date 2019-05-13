Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1,3 Milyon TL'lik ayakbastı parası

Ağrı 1970 Spor'u yenerek adını 3.lige yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ayakbastı parası olarak 1,3 Milyon TL'lik bir gelirin de sahip oldu.

Hayati Palancı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Malatya ekibi, Trabzon'da oynana n play-off maçında rakibi Ağrı 1970 takımını tek golle yenerek 3. Lige yükseldi.

Maçın ardından büyük coşkunun yaşandığı Yeşilyurt'ta 15 Mayıs Çarşamba günü şampiyonluk kutlaması organizasyonu yapılacağı belirtildi.

Üstü açık otobüsle şehir turu atacağı belirtilen yeşil beyazlıların, daha sonra kurulacak sahnede şampiyonluğu kutlayacağı ifade edildi. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3. Lige çıkarak önemli bir gelirin de sahibi oldu. Malatya ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3.lige ayakbastı parası olarak 1.3 Milyon TL'lik bir gelir aktarılacak.

Yeni sezonun planlaması için önümüzdeki günlerde olağan kongreye gidecek olan Yeşilyurt Belediyespor yeni başkanını seçecek.

Başkanlık için Dursun Cumali Sucu'nun devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetimin teknik direktör Hayati Palancı ve ekibiyle de yola devam edeceği öğrenildi.