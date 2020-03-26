Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel antrenmanlar sürüyor

Lig Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen korona virüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor.

Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla hızla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli futbolcular hocaları Alaattin Gülerce'nin hazırladığı bireysel programlarla evlerinde güç depoluyor.

Bireysel antrenmanlarını videoya kaydederek Alaattin Gülerce ile paylaşan futbolcuların lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettirecekleri belirtildi.