Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar 3.lig üzerine

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da grubu birinci bitirmenin sevinci sürerken, takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı, Malatya bir 3.lig takımı kazandırmak istediklerini söyledi.

Hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörümüz Hayati Palancı, “24 hafta ligi geriden takip eden biz olduk ancak liderliği yakalamak içinde yine en fazla mücadeleyi biz verdik. Rakibimiz Sarkışla Belediyespor'da saygı duyulacak bir mücadele verdi. Yeşilyurt Belediyespor olarak hak ettiğimiz, alın terimizin karşılığı olan bir şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel tablonun oluşmasında büyük emeği bulunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulumuza, teknik ekibimize, sahada varını yoğunu ortaya koyarak ter döken futbolcu kardeşlerimize ve bize her zaman inanıp, güvenen tribünlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk birlikteliğin ve inanmanın eseridir. Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lige çıkacak güce ve kapasiteye sahiptir, rakibimizin kim olduğu asla önemli değildir, biz kendimize bakıyoruz. Çıkacağız aslanlar gibi mücadele ederek Allah'ın izniyle Malatya'ya 3.Lig takımı kazandıracağız” diye konuştu.