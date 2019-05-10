Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 Lig

Bölgesel Amatör Lig'de grubunu birinci bitirerek play-offa kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2. Tur'da Pazar günü saat: 15.00'da Ağrı 1970 takımıyla karşı karşıya gelecek.

Zorlu müsabakaya Malatya'dan gidecek taraftalar için Yeşilyurt Belediyesi'nin deplasman organizasyon yapacağı ifade edildi.

12 Mayıs Pazar günü saat: 15.00'da Trabzon Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın hazırlıklarını bu kentte sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik sorumlu Hayati Palancı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar 90 dakikayı kazanıp, 3. Lige yükselmek üzerine yapılıyor.

“Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede”

Takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan sportif direktör Burak Açil, Malatyalıların Trabzon'da kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Tek düşüncelerinin 3. Lig olduğunu belirten Açil, “Trabzon'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. Daha öncede söyledim, biz buradan bir zafer hikayesi yazarak dönmek istiyoruz. Bu anlamda tüm Malatya'nın desteğini ve dualarını yanımızda görmek istiyoruz. Malatyalı futbolseverlerin Trabzon'a gelerek verecekleri destek bize ekstra motivasyon sağlayacaktır. Hemşerilerimizin Akyazı Stadı'nın büyük bölümünü dolduracaklarına inanıyoruz. İnşallah Malatya'mıza yıllardır eksikliği hissedilen bir 3. Lig takımı kazandıracağız” diye konuştu.