Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yenilginin şoku sürüyor

Grup'ta 10. haftanın sonucu merakla beklenen maçında lider Şarkışla Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da moral bozuk.

Teknik direktör Hayati Palancı, yaptığı açıklamada bireysel hatalardan goller yediklerini buna rağmen galip gelecek pozisyonları yakaladıklarını söyledi.

Müsabakada yedikleri iki golün de yan toptan ve kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Palancı, “Yenilgiden çok, yenilginin şekli beni çok üzdü. Normalde 10 maçta yapmayacağımız hataları tek maçta yaptık. Ancak tüm bunlara rağmen yine de maçı çevirecek pozisyonları bulduk. Takım kalitesi bakımından onlardan daha kaliteli bir takım olduğumuz net bir şekilde görüldü. Tabi bunu sonuca da yansıtmamız gerekiyordu. Şarkışla takımı ilginç bir takım. Yollarına namağlup devam ediyorlar. Ben şu anki çıkışlarının birkaç hafta içerisinde düşüşe geçeceğini tahmin ediyorum. Tabi fikstüre bakıldığına Şarkışla bütün zor maçları sahasında oynadı, biz dışarıda oynadık. İnşallah toparlanıp bu hafta oynayacağımız Elbistan maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.