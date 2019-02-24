Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik 3 puan

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kilis'te oynanan maçta yediği gollle geriye düşen Malatya ekibi bu gole 36.dakikada penaltıdan Cemre Atmaca ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Yeşilyurt, golcü oyuncusu Kayu'nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge Belediyespor sahasında oynadığı maçta Kahta Diriliş Spor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Pütürge Belediyespor farklı galip

Bu arada BAL 2.Grup'ta 19'uncu haftada Pütürge Belediyespor, sahasında Kahta Diriliş Spor'u konuk etti. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mertcan Bardakçı yönetti.

Pütürge Belediyespor sahaya Volkan Tuncel, Emirhan Kayalar, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Hacı Mehmet Tunç, Burhan Koç, Raşit Korkut, Hasan Erkoç, Osman Demirkol on biriyle çıktı.

Pütürge Belediyespor ilk yarısını 4-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 7-0 kazandı. Pütürge Belediyespor'un gollerini dakika 5, 7 ve 36'da Osman Demirkol, dakika 42'de Enes Ataş, dakika 55, 85 ve 90'da ise Hacı Mehmet Tunç kaydetti.