Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan şampiyonluk açıklaması

Mutlaka düşüş yaşayacaklardır” dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Beldespor'un teknik sorumlusu Hayati palancı şampiyonluk şanlısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Palancı, Şarkışla takımıyla birlikte örneğine az rastlanır bir şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirterek, “Biz sezona başladığımızda hedefimizi ortaya koymuştuk ve bu doğrultuda da başarılı sonuçlara imza atıyoruz. Yalnız hesapta olmaya şey Şarkışla'nın sergilediği performans. Normalde puan ortamlısında 2'yi yakalayan takımlar şampiyon olurlar ama biz 2'nin de üzerinde olmamıza rağmen ikinci sıradayız. Öyle tahmin ediyorum böyle bir yarışın daha önce örneğine pek fazla rastlanılmamıştır. Diğer gruplarla kıyaslama yaptığımızda şuan ki mevcut puanımızla puan farkıyla lider olurduk” dedi.

“Hak eden takım mutlu sona ulaşır inşallah”

Palancı, Şarkışla'nın aynı performansı ligin sonuna kadar götürmeyeceğini de kaydederek, "Şarkışla takımı mevcut performansını ligin sonuna kadara sürdürebilir mi, bence sürdürmez. Mutlaka düşüş yaşayacaklardır. Ama burada önemli olan bizim kendi işimize motive olup, diğer sonuçları düşünmememizdir. Biz bu haftayı maç yapmadan geçireceğiz. Şarkışla güçlü bir takımla oynayacak. Hakkımızda hayırlı olsun. Hak eden takım mutlu sona ulaşır inşallah" diye konuştu.