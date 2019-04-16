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Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan taraftarlara çağrı

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grup'ta geçen hafta Şarkışla'nın aldığı yenilgi sonrası liderliğe yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar son hafta maçını kazanma üzerine yapılıyor.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada tüm Malatyalı futbolseverleri hafta sonu oynayacakları Ulalar maçına beklediklerini söyledi. Geçen hafta ligin kaderini değiştirecek sonuçlar alındığını belirten Palancı, “BAL'da son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesine şahitlik ediyoruz. Rakibimiz Şarkışla Belediyespor uzun haftalar yenilgisiz bir şekilde yoluna devam etti. Biz de tıpkı onlar gibi yenilgisiz olarak lideri takip ettik. Bu sabırlı duruşumuzun karşılığını nihayet geçen hafta aldık. Tabi henüz hiç bir şey netleşmiş değil. Nasıl Şarkışla geçen hafta kaybettiyse biz de düşünmek dahi istemiyorum ama kötü bir sonuç alabiliriz. O yüzden rehavete kapılmadan son maçta, son saniyeye kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Hafta sonu oynayacağımız Ulalar maçı tarihimizin en önemli müsabakası olma özelliği taşıyor. Tüm Malatyalıları Erzincan'da oynayacağımız bu zorlu maça bekliyoruz” diye konuştu.

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