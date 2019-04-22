Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un muhtemel rakipleri

Grup'ta sezonu lider tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un play-off grubundaki rakipleri belli oldu.

Toplam 11 takımın mücadele edeceği play-off grubunda 9 takım 3. Lig vizesi alacak. Bu arada Çarşamba günü çekilecek kuralar sonucu play-off grubunda eşleşmeler belli olacak.

Tarafsız sahada oynanacak müsabakalar

2018 - 2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi grup müsabakaları 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan 26. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Play-off müsabakaları bilgilendirme toplantısı ve eşleşme kura çekimi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. 3 kademede oynanacak play-off müsabakalarında 1.kademede 4 takım, 2.kademede 3 takım ve 3.kademe müsabakalarında 2 takım olmak üzere toplam 9 takım TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

Gruplarında birinci olan takımlar:

1.Grup Ağrı 1970 Spor, 2.Grup Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Grup Kelkit Belediye Hürriyet Spor (Gümüşhane), 4.Grup Yozgatspor 1959 FK, 5.Grup 68 Aksaray Belediye Spor, 6.Grup Akşehir spor (Konya), 7.Grup Bucak Belediye Oğuzhan Spor (Burdur)

8.Grup Somaspor (Manisa), 9.Grup Belediye Derince Spor (Kocaeli), 10.Grup 1877 Alemdağ Spor (İstanbul), 11.Grup Modafen Spor (İstanbul)