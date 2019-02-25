Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un zirve inadı

Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, zirve yolunda oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

19. hafta maçında deplasmanda Kilis Belediyespor'a konuk olan turuncu yeşilliler uzun süre berabere götürdüğü maçı kazanmasını bildi.

Grupta Sivas temsilcisi Şarkışla'yı takip eden Malatya ekibi, zorlu Kilis deplasmanında da kazanarak yarışı kolay kolay bırakmayacağının mesajını verdi.

Zirve takibini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışla'nın deplasmanda 11 Nisan'ı 2 - 0 ile geçtiği haftada hata yapmadı. Son 14 maçta 13.galibiyetine imza atan turuncu yeşilliler bu haftayı Hankendi ligden çekildiği için bay olarak geçirecek.

Grup'ta lider Şarkışla'nın 53 puanı bulunurken, takipçisi Yeşilyurt Belediyespor ise 49 puan sahip.

Lider Şarkışla Belediyespor bu hafta sahasında 1920 Maraş takımıyla karşılaşacak.