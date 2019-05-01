Malatya Yeşilyurt hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor

Grubu lider tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2. Turda karşılaşacağı Ağrı 1970 maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Play-off maçının çim sahada oynanacak olması nedeniyle hazırlıklarını Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşın'daki antrenman sahasında sürdüren turuncu yeşillilerde golcü Cemre Atmaca dışında eksik bulunmuyor.

Antrenör kursunda bulunan Cemre'nin antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğü, Ağrı maçında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan teknik direktör Hayati Palancı, “3.lig için önümüzde bulunan son 90 dakikanın kolay olmayacağı belliydi, öyle de oldu. Son 2 yıldır profesyonel lige yükselmek için yoğun çaba harcayan Ağrı güçlü kadroyla rakibimiz oldu. Tabi ben daha önce de söylemiştim, bu aşamadan sonra rakibimiz güçlü ya da güçsüz deme lüksüne sahip değiliz. Sonuçta her takım grubunu lider tamamlamış ve 3.lig için mücadele eden takımlar. Bu anlamda hiçbir takımın işi kolay değil. Biz sezon içerisinde maçalara nasıl hazırlandıysak yine aynı düşünceyle, aynı heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Maçımızın ikinci etapta olması da önemli değil. Sonuçta bu iş birazda kısmet meselesi diye düşünüyorum. Kalan son 90 dakika için Malatyalılardan dua ve destek istiyoruz. İnşallah bu sezon Malatya'mıza yıllardır hayali kurulan bir 3.lig takımı kazandıracağız” diye konuştu.