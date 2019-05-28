Malatya, Yürüyüş Ligi birincisi oldu

Ayrıca takım olarak Serhat Güngör. Cebrail Beybaşı ve Ahmet Sefa Erol'dan oluşan Malatya takımı Türkiye birincisi oldu.

U16 kategorisinde ise Malatyalı sporcu Mehmet Güngör, ferdi olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada Abdulkadir Algaç ve Beytullah Pirinç ile Malatya, takım halinde Türkiye İkincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 25 Mayıs tarihinde Ankara ilinde yapılan 12 İlden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı Kulüpler Arası Yürüyüş Ligi Final Yarışlarına Malatya takımı damgasını vurdu. Malatyalı sporcu Serhat Güngör Yıldız Erkeklerde Türkiye birincisi olurken, takımda olarak da Serhat Güngör, Cebrail Beybaşı ve Ahmet sefa Erol'dan oluşan Malatya takımı Türkiye birincisi oldu. U16 kategorisinde ise Mehmet Güngör ferdi olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada Abdulkadir Algaç ve Beytullah Pirinç ile Malatya takım olarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan başarılı olan sporcuları tebrik ettiği açıklamasında, “Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Ankara ilinde yapılan Kulüpler Arası Yürüyüş Ligi Final Yarışlarında dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.