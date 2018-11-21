Malatya'da 1. İllerarası Judo Dostluk Turnuvası düzenlendi

Malatya'da 1. İller Arası Judo Dostluk Turnuvası düzenlendi

18 Kasım'da Malatya'da düzenlenen 1. İller Arası Judo Dostluk Turnuvasına 7 ilden 115 sporcu katıldı. Turnuvada Süper Minikler Gurubunda Malatya takım halinde 3.lük Minikler ve Yıldızlar gurubunda takım halinde 4.lük elde etti. Açılışta konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve aynı zaman da Malatya Judo İl Temsilcisi Haydar Güler “Bu tür turnuvaların bölgemizde daha çok olması gerekiyor. Ve yılda bir defa maç yapan sporcular bu tür organizasyonlarda kendi heyecanlarını yenerek daha tecrübeli oluyor. Çocuklarımızı Türkiye şampiyonalarında madalya kürsülerinde görebilmek adına ilimizde artık Judo da hareketlilik olması gerekiyor. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz Bey'in sürekli takip ettiği iller içerisinde Malatyamız da bulunuyor” şeklinde konuştu.

Turnuva sonunda tüm Antrenör ve Sporculara hediye dağıtıldı