Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bina için tahliye talebi

Malatya'da duvarın çökmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, binanın tahliye edilerek yıkılmasını istedi.

Üçbağlar Mahallesi Mutlu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında ikamet eden 66 yaşındaki Zeynep Şavur'un balkon duvarının çökmesi sonucunda hayatını kaybetmesi, apartmanda yaşayan diğer aileleri de tedirgin etti. Zeynep Şavur'un çocukları Yunus Güner, "Ben dün burada duvarın çökmesi sonucunda hayatını kaybeden Zeynep Şavur'un oğluyum. İçerisinde bulunduğumuz bina 60 yıllık bina olup, son yaşanan Elazığ depreminden etkilenmiş ve bizim ikamet ettiğimiz dairenin balkon duvarlarında ciddi çatlaklar oluşmuştu. Her an yıkılma durumu vardı, konuyu defaatle yetkililere iletmemize rağmen ilgilenen olmadı. Dolayısıyla dün çok trajik bir olay yaşadık. Tamamen ihmal sonucunda annemizi kaybettik. Binada şuan 4 aile ikamet etmektedir. Yeni can kayıplarının olmaması için binanın tahliye edilerek ivedi bir şekilde yıkılmasını talep ediyor, konu hakkında Sayın Valimiz Aydın Baruş'tan yardım bekliyoruz" dedi.

Yunus Güner ve kardeşi Sebile Güner, basında çıkan annelerinin engelli olduğu iddialarına ilişkin de, "Annemizin zihinsel engelli olduğu gibi bir algıya neden oldu. Annemizin bacaklarında kireçleme kaynaklı sorunlar vardı, yürümekte güçlük çekiyordu. Annemizin zihinsel bir engeli bulunmamaktadır" diye konuştular.

Zeynep Şavur'un kız kardeşi Duriye Torun ile apartman sakinlerinden Remziye Köse de, apartmanın durumunun yetkililere iletildiğini ancak yetkililerin ilgisiz kaldığını iddia ederek, Şavur'un hayatını kaybetmesinin ardından endişeli olduklarını, binanın yıkılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler.

Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç ise, Zeynep Şavur'un hayatını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Olaydan 4 gün önce Zeynep hanımın küçük oğlu yanıma gelerek 'Depremden sonra duvarımız açıldı, birilerine zarar verecek, düşecek korkuyoruz' diye talepte bulundu. Bizde daireye giderek evi resimledik. Perşembe günü Battalgazi Belediyesine resmi yazı yazarak durumu bildirdim. Cuma günü belediyeden beni aradılar ve aynı gün gidilerek binada inceleme yapıldı. Zeynep hanımın da balkona çıkmaması için tebligatta da bulunulmuş. Ama binanın hasar durumu bize gelmediği için ağır hasarlı mı yoksa orta hasarlı mı bizde bilmiyorduk binanın durumunu. Zeynep hanımın ekonomik problemleri vardı, bunu yapamaz diyerek çözüm yolu aradık, Sosyal Yardımlaşmaya müracaat edelim dedik. Bekliyorduk Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı gelsin. Yazı Cumartesi günü geldi, akabinde acı olayı duyduk. Duvarın hasarlı olduğunu belediye de, biz de biliyorduk. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.