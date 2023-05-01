İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Deprem bölgesi Malatya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bazı siyasi parti ve sendikaların katılımı ile kutlandı.

Deprem bölgesi Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bazı siyasi parti ve sendikaların katılımı ile kutlandı.


Her yıl Emeksiz Kavşağı'nda gerçekleşen kutlama programı bu yıl deprem nedeniyle İnönü Caddesi Sıtmapınarı kavşağında başladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda burada toplanan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler daha sonra İnönü Caddesi üzerinden Dedekorkut kavşağında doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde çeşitli pankartlarla sloganlar atarak Abdullah Gül Parkı'na kadar yürüyen gurup daha sonra burada yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

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