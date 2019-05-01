Malatya'da 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Malatya'da da kutlandı. Siyasi parti ve STK'ların da katıldığı kutlamalar olaysız sona erdi.

Milli Egemenlik Caddesinde öğle saatlerinde toplanan yüzlerce kişi ellerinde pankart ve dövizlerle birlikte kutlamaların yapılacağı Yüzüncüyıl Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş esnasında katılımcılar girişte yapılan aramanın ardından alana girdi.

Siyasi partiler ve sendika temsilcilerinin de katıldığı kutlamalarda kalabalık, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Alanda kurulan platformda tertip komitesi tarafından yapılan konuşmalar sonrasında kutlamalar halaylarla son buldu.