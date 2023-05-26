İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya’da "silahla yağmalama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da "silahla yağmalama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.


Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağmalama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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