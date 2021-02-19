Malatya'da 112 çağrı merkezi faaliyete başladı

Organize Sanayi Bölgesi girişinde faaliyet vermeye başlayan ve yapımı tamamlanan ‘Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi' kısmen devreye alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Malatya 112 çağrı merkezinin hizmete sunulması nedeniyle düzenlenen programda konuşan İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, Haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacağını belirterek, “Amerika'da 911, Avrupa'da 112 olarak hizmet veren acil çağrılar ülkemizde de 112 çatısı altında toplanması ile ilgili çalışmalar 2009 yılında başlandı. Buradaki çağrı kayıtları 10 yıl boyunca saklanacak. Herhangi adli bir olay olduğunda da bu kayıtlar kullanılabilecek. Burada kullanılan yazılım tamamen İçişler Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu yazılım. ‘Engelsiz Çağrı' uygulamamız ile engelli vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetlerinden kolayca faydalanmasını hedefliyoruz. ‘E Çağrı' ile otomotiv sektörünün entegrasyonu ile kaza durumunda alınan sinyaller ile konum belirlenerek acil destek sağlanabiliyor. Aynı zamanda Çağrı Merkezimiz İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca dillerine çağrı hizmeti de verecek ” diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Buradaki çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve yapılan çalışmaları yerinde müşahede etmekten memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Haziran'a kadar eski numaralar aranacak

Vali Aydın Baruş da, 112 Acil Çağrı Merkezimizi 17 Şubat İtibariyle kısmi olarak faaliyete geçtiğini belirterek, “ Bugün artık çağrı alıcılarımız 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangınları ile ilgili ihbarları burada almaya başladılar. Dolayısıyla bu süreçte bu numaraları çeviren vatandaşlarımız karşısında 112 Acil Çağrı merkezinin karşılayıcılarını bulacaklar. İnşallah nisan-mayıs aylarında 155 Polis, 112 Sağlık ve 122 AFAD numaralarını arayan vatandaşlarımız buradaki çağrı alıcıları ile karşılaşacaklar. Bu hizmetlerin temel amacı şu, bütün acil çağrılarda vatandaşlarımızın tek numara kullanmasını sağlamak böylece hafızalarında farklı numaraları tutma zorluğunu ortadan kaldırmak. Vatandaşlarımız tabi hem Avrupa'da hem Amerika'da tek numara şeklinde gerçekleşen bu hizmetlerin ülkemizde de tek numara altında birleştirmesi ile birlikte bu kolaylığı yaşayacaklar. Diğer taraftan özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, yurtdışından ülkemize gelen turistler farklı numaralar olması nedeniyle hangi ihtiyaçlarında hangi numaraları arayacakları konusunda tereddütler yaşamaktaydılar. İnşallah tek numaraya geçilmesi ile birlikte bu zorluklar ortadan kalkacak, dolayısıyla uluslararası bir sisteme entegre olmuş olacağız. Malatya'mızda da 17 Şubat itibari ile belirttiğim çağrı numaraları artık burada karşılanıyor. Bu acil çağrıları yapan vatandaşlarımızın Acil Çağrı merkezinde görevli profesyonel karşılayıcılar tarafından alınan talepleri ve istekleri ilgili kuruma anında yönlendiriliyor ve bunların çok uzun süre kaydı tutuluyor en önemli olan husus da budur. Hem çağrıların profesyonel alıcılar tarafından karşılanması hem de kayıtlarının uzun bir süre muhafaza edilmesi gerek vatandaşlarımızın ileride yaşayabilecekleri mağduriyetlere karşı açmış olduğu davalarda gerekse adli işlemlerde büyük kolaylık sağlayacak. Bütün teknik donanımlarımız buna müsait. İnşallah burada görev yapan personel sayımız da önümüzdeki dönemde artacak içişleri Bakanlığımızın personel takviyesi ile birlikte burası tam bir kurumsal hüviyet kazanacak. Bu çağrı merkezinin ilimize kazandırılmasını sağlayan başta sayın içişleri Bakanımıza, İller İdaresi Genel Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haziran ayı sonu itibarıyla tüm Türkiye ile birlikte tam diğer bütün numaraları karşılayacak şekilde faaliyete geçmesiyle birlikte artık acil çağrılar tek merkezden yönetilmeye başlanacak artık vatandaşlarımız sadece 112 numarasını aramakla Acil Çağrı ihtiyacı duydukları bütün konularda bu numarayı arayacaklar. Örneğin bir trafik kazası meydana geldiğinde vatandaşımız aradığında sadece burada trafik birimlerimiz harekete geçmiyor aynı zamanda acil çağrı biriminin yönlendirmesiyle birlikte sağlık ekiplerimiz yine müdahale gerekirse yangın ekiplerimiz ile müdahale gerekirse acil kurtarma ekiplerimiz Afad ekiplerimiz devreye giriyor. Böylece tek bir olayda birçok kurumun harekete geçmesi eşzamanlı olarak sağlanıyor.

Vatandaşlarımız acil ihtiyaçlarında, itfaiyeyi aramaları gerekiyorsa 110'u aramaya devam edecekler, Jandarmayı ilgilendiriyorsa 156'yı, Orman Yangınlarını bildireceklerse 177'yi, Emniyet ile ilgili konularda 155'i, Afad ile ilgili konularda 122'yi, sağlık konuları ile 112 numarasını aramaya devam edecekler. 112 numarasının tek numara olarak faaliyete geçmesi haziran ayı itibari ile devreye girecek. Vatandaşlarımız yanlış bir kanıya kapılmasınlar. Haziran ayına kadar kurumlarımızın entegrasyonu tamamlanacak ve tamamlanma süreci bittikten sonra vatandaşlarımıza bilgi verilecek. Şu süreçte 112'yi vatandaşlarımız ararlarsa karşılarına sağlık teşkilatımız çıkacak ve Acil Sağlık Hizmetleri çıkacak, onları meşgul etmememiz gerekiyor. Vatandaşlarımız genel bir duyuru yapılana kadar eski numaraları aramaya devam etsinler.

Bu merkezimizin Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarda bizlere katkı sunan başta Büyükşehir belediye Başkanlığımıza, Jandarmamıza, Emniyetimize, Sağlık Teşkilatımıza, AFAD Teşkilatımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çağrı Merkezine gelen ihbarı alan Vali Aydın Baruş, operatörlerin kullanmış olduğu sistemi de bizzat deneyerek çağrıya karşılık verdi.

Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

(GAMER) Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, 112 AÇM Müdürü Metin Unutkan ile görevli personel katıldı.