Malatya'da 12 bin minik öğrenciye ücretsiz yemek

Malatya'da ilkokul öncesi eğitimdeki 12 bin 874 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 6 Şubat'tan itibaren Türkiye'deki tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara yönelik başlatılması planlanan ücretsiz yemek projesi Malatya'da hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde temel eğitimde yemek hizmeti sunulan öğrenci sayısı, 9 bin 781 ‘den 16 bin 169'a, okul öncesinde 243'ten 12 bin 874 ‘e pansiyonlu okullarda 831'den 3 bin 117'ye toplamda ise 32 bin 160'a ulaştığı bildirildi.