Malatya'da 12 bin test kitabına el konuldu

Malatya'da, bir yayın evinde yapılan aramada suç unsuru olarak değerlendirilen 12 bin adet test kitabına el konuldu.

Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir yayın evinin avukatı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinin ardından Malatya'da faaliyet gösteren bir kitap evinde arama yapıldı. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu şüphesiyle yapılan aramada, suç unsuru olarak değerlendirilen 12 bin test kitabına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.