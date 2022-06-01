İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 şahsın ikametinde yapılan aramada çocuk bezlerine gizlenmiş vaziyette 745,90 gram metamfetamin maddesi ile Kale uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından kontroller esnasından durdurulan bir başka otobüste yapılan aramada ise bin 130 paket gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.


Bir kişinin tutuklandığı olaylarla ilgili başlatılan tahkikatların sürdüğü kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.