Malatya'da 12 Köy Yaşam Merkezi açılacak

Malatya'da eğitim alanında 12 Köy Yaşam Merkezi açılacak.

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi Malatya Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir'i ziyaret ederek, öğrencilere, öğretmen ve velilere başarı diledi. Tüfenkci, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, son 20 yılda atılan adımlarla çok daha iyi duruma gelen eğitimde, yeni döneme de hazır olunduğunu kaydetti. Milletvekili Tüfenkci, 3 aya yakın süren yaz tatili sonrası 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili “Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Ülkemizin gelişim odaklı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarını bugüne kadar zirve noktaya çıkarıp, kaliteyi yükseltmek adına büyük yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

"Malatya'da toplam 183 bin 650 öğrenci, 12 bin öğretmenimiz var"

Malatya'nın yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlar seferber edildi. Malatya'da da yeni yapılan okullarımızla birlikte eğitim öğretim yılına hazırız. Bu sene Malatya'da 13 bin birinci sınıf öğrencimiz eğitime katılıyor. Şuan için Malatya'da toplam 183 bin 650 öğrenci sayımız var. Şu an 12 bin öğretmenimiz var. İlçelerimizde özellikle Arapgir'deki Fen Lisemizde öğretmen açığımız vardı ama artık yok. Öğretmen eksiğimiz olmadan orada eğitim öğretime başlıyoruz. Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerinde proje okulu diye adlandırdığımız okullarda öğretmen eksiğimiz yok" dedi.

“12 Köy Yaşam Merkezi açılacak”

İnşaatı devam eden okullarla ilgili de bilgi veren Tüfenkci, “122 inşaatımız var. 7 de bağışçımız var. İlkokul ve okul öncesi eğitimin verildiği 12 adet Köy Yaşam Merkezi açacağız. 16 ilkokul, 17 de okul öncesi var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Aslında Köy Yaşam Merkezleri ve köy okullarımız için yaz dönemi boyunca hiçbir beklentisi olmadan çalışan yüreği kocaman öğretmenlerim var. İnşaatların içerisinde o tozların dumanların içerisinde gönül rızasıyla çalışan öğretmen arkadaşlarımızın hakları ödenmez onlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.