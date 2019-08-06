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Malatya'da 12 saatte 3 silahlı saldırı

Malatya’da son 12 saat içerisinde ikisi işyeri olmak üzere toplamda 3 ayrı silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi.

Malatya'da son 12 saat içerisinde ikisi işyeri olmak üzere toplamda 3 ayrı silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi.



Malatya kent merkezinde muhtelif zaman dilimlerinde meydana gelen pompalı tüfekle saldırı olaylarında 2 iş yerinde ve bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. İlk olay dün gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile, bir başka otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlenirken bu olaydan bir kaç saat sonra Zapcıoğlu Caddesi'nde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Bugün öğleden sonra Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen bir başka olayda ise bir düğün salonuna silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi olay yerine geldikleri otomobil ile kaçarak izlerini kaybettirdi.


Polis ekiplerinin üç ayrı olayla ilgili olarak başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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