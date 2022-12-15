İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 128 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 128 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 128 litre sahte alkol ele geçirildi.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde sahte alkollü içki imalatı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 128 litre el yapımı sahte alkol ile 28 adet alkol kiti ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y.'ye 5607 SKM'den yasal işlem yapıldı.

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