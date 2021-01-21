Malatya'da 13 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 13 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan soka çıkma kısıtlaması süresinde sokağa çıkma ihlali yapan 13 kişiye de 11 bin 700 TL ceza yazıldı. Devam eden denetimlerde, kararlara uymayan 2 toplu taşıt aracı sürücüsüne de ceza kesildi.

Öte yandan 8 korona virüs hastasının ise izole edilmesi amacıyla yurda yerleştirildiği öğrenildi.