Malatya'da 130 bin 530 konut ve iş yeri depremden etkilendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya'da şu ana kadar 4 bin 655 bina yıkılırken, toplam 130 bin 530 konut ve iş yeri ise yıkılacak.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan çifte depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da kent genelinde çalışmalar hakkında son bilgiler paylaşıldı.

Depremden bu yana 4 bin 655 binada toplam 12 bin 83 bağımsız bölümün yıkıldığının belirtildiği açıklamada, acil, orta, ağır ve yıkık toplam bina sayısının ise 42 bin 821 olduğu ifade edildi. 130 bin 530 bağımsız bölümün bu çerçevesinde acil, orta, ağır ve yıkık olduğu bununun 104 bin 713'ünün ise konut olduğu bildirildi.

Malatya'da arama ve kurtarma çalışmasının tamamlandığı toplam enkaz sayısının 460 olduğunun belirtildiği açıklamada, “Merkezde kontrollü olarak 1 noktada enkaz ayrıştırma ve kaldırma çalışması yapılmaktadır. Malatya merkez ve ilçelerde ise 62 bin 809 adet bireysel çadır dağıtım/kurulumuna ilaveten, merkezde 30 adet çadır kent kurulmuştur. Böylelikle mevcut kurulan toplam çadır sayısı 67 bin 286 olup, çadırlar, spor salonları, camiler, okul ve yurtlar, konteynerler, geçici barınma merkezinde toplam 302 bin 70 kişi barınmaktadır. Ayrıca, 60 adet 112 m2 genel maksat çadırı kurulmuştur. Merkezde 35 farklı noktada, ilçelerde 23 farklı noktada olmak üzere toplamda 58 noktada 16 bin 896 adet konteyner kurulumu planlanması yapılmıştır. 7 noktada kurulan geçici konaklama merkezi konteyner kentlerde toplam 4 bin 555 konteynere 16 bin 170 vatandaşımız yerleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada, kent genelinde yapılan gıda ve yemek yardımlarına ilişkin de son durum paylaşıldı. Malatya'daki afetzedelerin beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla 339 dağıtım noktasında günlük 400 bin 580 yemek olmak üzere bugüne kadar 20 milyon 756 bin 590 kişiye yemek ikram edildiği belirtildi.

Günlük toplamda 260 bin adet ekmek üretilen kentte, toplam 13 noktada da Sosyal Marketlerin hizmet verdiği ifade edildi. Malatya'dan deprem sonrası kara, hava ve demiryolu ile toplamda 589 seferle 73 bin 794 vatandaşın tahliye edildiğinin de belirtildiği açıklamada, merkez depolara gelen toplam yardım tırının ise bin 902 olduğu açıklandı. Gelen yardım tırlarının bin 402'inin dağıtıldığı ve kalan 500 tırlık yardımın da depolardan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar hasar tespit sonuçlarına göre 173 bin 96 haneye 10 bin TL destek ödemesi yapıldığı da belirtilerek 145 bin 863 kişinin de konteyner talebinde bulunduğu açıklandı.