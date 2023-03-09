Malatya'da 14 bin 227 kişiye sağlık taraması hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi yıkımın yaşandığı Malatya'da sağlık ekipleri tarafından sağlık taraması hizmeti verilmeye başlandı. Tüm sağlık taramaları yapılan vatandaşların teşhise göre ilaçları da ücretsiz karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da bir taraftan yeni yaşam alanları oluşturulurken, diğer taraftan ise depremzede vatandaşların yaraları sarılıyor. Malatya kent merkezi ile Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde sağlık ekipleri tarafından sağlık taraması hizmeti verilmeye başlandı. Tüm sağlık taramaları yapılan vatandaşların teşhise göre ilaçları da ücretsiz karşılanıyor. Asrın felaketi sonrası özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük geçen kırsal mahallelerdeki vatandaşları ziyaret eden İl Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri depremzedelerin tüm sağlık taramalarını yaparak teşhise göre ilaçlarını da hemen teslim ediyor.

“14 bin 227 kişinin sağlık taraması yapıldı”

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, “Müdürlüğümüze bağlı 100 kişilik sağlık taraması ekibi depremin ilk gününden itibaren Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde toplam 570 mahalleye giderek 14 bin 227 kişiye sağlık taraması gerçekleştirdi. Depremlerden etkilenen ilçelerde ve mahallelerde yapılan sağlık taramalarının, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor.” diye konuştu