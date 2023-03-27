Malatya'da 141 okulda ders zili yeniden çaldı

Deprem bölgesi Malatya'da 141 okulda 49 gün sonra öğrenciler ders başı yaptı.

Deprem bölgesi Malatya'da Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlandı. Darende ilçe merkezi Cumhuriyet İlkokulunda ders başı yapan öğrenciler okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirtti.

Kentte 49 gün sonra başlayan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, ”6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim öğretime hiçbir zaman ara vermedik. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın önderliğinde eğitime devam ettik. 8 ve 12. sınıflarda DYK kursları başlattık. 8. sınıf öğrencilerimize tablet dağıtımında bulunduk. Tüm konteyner kentlerde ve 101 alanda eğitimimize devam ettik. Bugünün ayrı bir heyecanı var. Çocuklarımızla okul binalarımızda buluştuk. Şu an 8 ilçemizde 141 okulumuzda eğitim öğretime başladık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.