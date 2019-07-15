İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da şehitler için mevlit okutuldu.


Yeni camide düzenlenen mevlit programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti okuduğu programda vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.