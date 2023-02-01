İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya’da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.


Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.