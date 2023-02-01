Malatya'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya’da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Malatya'da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.