Malatya'da 173 bin 978 öğrenci için ders zili çaldı

Malatya'da yaz tatilinin ardından yaklaşık 174 bin öğrenci ve 13 bini aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dersi için tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da ilk zil çaldı. Binlerce öğrenci yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlamanın heyecanı ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğuyla sınıflarda yerlerini aldı. 17 Ocak 2020'ye kadar devam edecek birinci dönemde 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020'de başlayacak ve ikinci döneme ait ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim-öğretim yılında İl genelinde 873 okulda 173 bin 978 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile eğitim ve öğretim start aldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Vali Baruş'da Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek ders başı yapan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.