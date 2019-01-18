Malatya'da 175 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Resmi karne dağıtım töreninin yapıldığı Rahmi Akınca ilkokulunda Vali Aydın Baruş'da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2018 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatili bugün karne dağıtımı ile başladı. Rahmi Akınca ilkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törene Vali Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Aydın Buruş 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının bugün başladığını yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyerek, ”Bu gün öğrencilerimiz için çok sevinçli bir gün bir dönem boyu derslerine çalıştılar öğretmenleri ile birlikte güzel bir yarıyıl geçirdiler ve bu günde karnelerini alıyorlar. Karne bir başarının ödülüdür. Karnedeki notların ne olduğu önemli değildir. Çünkü her bir çocuğun içerisinde ayrı bir cevher var, önemli olan bunu keşfetmek, ortaya çıkarmak bunun içinde hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor çocuklarımızın yeteneklerin ortaya çıkmasını vesile olmamız lazım onların notları ile değerlendirmek değil, bu yetenekler çerçevesinde yapabileceklerini değerlendirmek daha sağlıklı olur” dedi.

Velilere uyarılarda da bulunan Baruş,”Başarılı olan öğrencilerimizi tabi ki annesi, babası tebrik edecek ama bazı notlarında zayıf not öğrencilerin aileleri de onları nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye düşünerek, okul yönetimi ile öğretmenleri ile işbirliği yaparak onları durumunu daha iyi iyileştirmek için çalışmaları gerekiyor. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği onların ellerinde tutuğumuz takdirde gelecekte hepsi ayrı dallarda ciddi başarılara el atacaklardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Baruş, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.