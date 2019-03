Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya'da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen tören Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Baro Başkanı Enver Han, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile Gaziler ve Şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehitlik Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunma töreninin adından Vali Aydın Baruş, Şehitlik özel defterine “Türk Milleti'nin hürriyet aşkını ve bu uğurdaki sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Aziz Şehitlerimizin manevi huzurlarında bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadeleri ile başlayarak günün anlam ve önemini ifade eden düşüncelerini yazdı. Vali Baruş, yazdığı mesajında “Tarih boyunca, bağımsızlık ve özgürlük yolunda nice kahramanlık destanları yazan Şanlı Ecdadımızın ve bizlere Vatan olarak miras bıraktıkları bu toprakların her zerresini kanıyla yoğuran Aziz Şehitlerimizin mukaddes hatıratını yaşatmanın milletimizin her bir ferdinin en şerefli vazifesi olduğunun bilincindeyiz. Kadim tarihimizin her safhasında olduğu gibi Çanakkale'de, İstiklâl Harbi'nde, terör örgütleriyle mücadelemizde, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Milletimizin cansiperane duruşunda zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmek yeğdir şuuru hakim olmuştur. Bu onurlu mücadelelerin tamamında kazandığımız zaferler Aziz Türk Milleti'nin vatan, millet, devlet ve bayrak sevdasının neticesidir. Bu emsalsiz destanları yazan isimsiz kahramanların varisleri olarak bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet bağımsız bir ülke olarak yaşatmak, Şehitlerimizin uğrunda can verdiği mukaddes değerlerimizi korumak için canla başla mücadele etmemiz gerektiğinin idrakindeyiz. Atalarımızın bu değerleri yüceltme uğrunda sergilediği azim, cesaret, kahramanlık ve şehadet ruhu bizlere daima rehber olacaktır. Necip Milletimizin bu şan ve şeref gününde, başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Kahraman Silah Arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız Şanlı Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyor, emanetlerini hangi şart altında olursa olsun muhafaza edeceğimizden emin ve müsterih olmalarını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anıttaki törenin ardından Vali Baruş ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.