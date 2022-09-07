Malatya'da 183 bin 650 öğrenci ders başı yapacak

17 Haziran'da karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalması ile sona erecek. Türkiye geneli milyonlarca ve Malatya'da ise 183 bin 650 öğrenci ile 12 bin öğretmen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, kentte tüm hazırlıkların tamamladığını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirten Özdemir, “2022 2023 eğitim öğretim yılımız tüm Malatya camiamıza ve tüm Türkiye'deki evlatlarımıza hayırlı olsun. Bu sene Malatya'da 13 bin birinci sınıf öğrencimiz bizlere katılım sağlıyor. Bu hafta 1.sınıflar ve ana okullarında uyum programımız başladı. 12 Eylül İtibariyle de eğitim öğretim dönemimiz başlıyor. Şuan için Malatya'da toplam 183 bin 650 öğrenci sayımız var. Ekibimiz hazır. Çünkü öğretmenlerimiz çok hevesliler, dinlenmişler ve kendilerini zinde hissediyorlar. Aynı zamanda İl Milli Eğitim'de ARGE ekimiz var. O öğretmenlerimin de çok güzel projeleri var. Yaz boyunca durmadılar, çalıştılar. Şu an 12 bin öğretmenimiz var. Tabi bir hareket sirkülasyonu var, O sirkülasyon bittiği zaman net sayıyı verebileceğiz. Ama şu an şunu söyleyebilirim uzak ilçelerimizde özellikle Arapgir'deki Fen Lisemizde öğretmen açığımız vardı ama artık yok. Öğretmen eksiğimiz olmadan orada eğitim öğretime başlıyoruz. Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerinde proje okulu diye adlandırdığımız okullarda öğretmen eksiğimiz yok. Malatya'ya 81 öğretmenimiz geliyor. Hoş geliyorlar diyoruz. Malatya'mızı seveceklerdir çünkü Malatya'mız çok misafirperver çok kucaklayıcı. Bizim buradaki amacımız okul öncesini de hızlandırmak. Okul öncesinde şu ana kadar yüzde 84'deyiz. Hedefimiz yüzde 100'e zorlamak. Çünkü bir insanın gelişiminde ve hayatında en önemli nokta okul öncesi” ifadelerini kullandı.

Depremzede 43 okulun öğrencisi başka okula

Depremde hasar gören okullar ve yeni açılan okulların son durumu hakkında da bilgiler veren Özdemir, “122 tane inşaatımız var. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 122 tanesi sadece milli eğitim kanalıyla yapılan inşaatlar, 7 tane de bağışçımız var. Toplam 129 adet inşaat var fakat 7 tanesini bağışçılarımız anahtar teslim yaptıkları için biz onlara dahil değiliz. 122'nin içerisinde 38 tane okulumuzun yıkım kararı var. Bazı okullarımız ikili olduğu için 43 taneye yükseliyor sayı aslında. 43 okulun başka okullara gitmesi demek. Depremden dolayı yıkım kararı verildiği için de o evlatları o okulların içerisinde tutamayız. Çocuklarımızın can güvenliği için biraz sıkıntı yaşayacağız. Bu konuda ben inanıyorum ki bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak zor günleri el ele omuz omuza vererek atlatırız” şeklinde konuştu.

“12 Köy Yaşam Merkezi açılacak”

Öte yandan, Malatya'da 12 Köy Yaşam Merkezi'nin açılacağı müjdesini veren Özdemir, “İlkokul ve okul öncesi eğitimin verildiği 12 adet Köy Yaşam Merkezi açacağız. 16 tane ilkokul, 17 tane de okul öncesi var bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hatta sayın bakanımız bir tanesinin açılışına katılacağını söyledi. Aslında köy yaşam merkezleri ve köy okullarımız için yaz dönemi boyunca hiçbir beklentisi olmadan çalışan yüreği kocaman öğretmenlerim var. İnşaatların içerisinde o tozların dumanların içerisinde gönül rızasıyla tam bir fedakar öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımızın hakları ödenmez onlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.