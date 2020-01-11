Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bin 200 dakikalık kamera görüntülerini inceleyerek kent merkezinde muhtelif zamanlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 19 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların H. Ç. ve Y. K. olduğunu tespit etti.

Aynı yöntemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında elde edilen çeşitli materyalların Ö.D. isimli şahsa satıldığını belirleyen ekipler H.Ç.,Y.K. ile Ö.D.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan 141 türden 3 bin parça sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile Y.K. tutuklanırken Ö.D. serbest bırakıldı.